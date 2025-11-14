На Земле завершилась магнитная буря, которая продолжалась почти двое суток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По информации источника, геомагнитные возмущения, которые продолжались 42 часа, стали вторыми по силе за последние пять лет и мощнейшими в 2025 году. "С точки зрения достигнутых значений геомагнитных индексов, в этом 25-м солнечном цикле, было три случая, когда уровень бури достигал значения G4.7 и выше.

Это, конечно, буря высшего уровня G5.0 10-12 мая 2024 года. На втором месте завершившееся событие, а на третьем буря 10-11 октября 2024 года которая достигала таких же пиковых значений, но была более короткой", - отметили ученые.

По словам синоптика Михаила Леуса, в данный момент геомагнитное поле находится в "зеленой" зоне. "Период относительно спокойного геомагнитного поля растянется как минимум до конца нынешней недели", - добавил он.