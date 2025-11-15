Автор: Лейла Таривердиева

После возвращения в мае прошлого года четырех азербайджанских сел в Армении немного успокоились, потому что тема анклавов-эксклавов отошла на задний план, уступив место другим, требующим более быстрых решений вопросам. Постепенно некоторым в Армении стало казаться, что отсутствие обсуждений вокруг этого вопроса как бы снимает его с повестки. Кто-то думал, что если уж Баку и Ереван перешли на дружественный лад, тема оставшихся под армянской оккупацией территорий сойдет на нет как содержащая угрозу хорошим отношениям.

Поэтому, когда накануне Дня Победы из Баку последовало заявление, что возврат Азербайджану оставшихся четырех эксклавов остается в центре внимания, и вопрос будет решен в рамках процесса делимитации границ, на армянской стороне забеспокоились.

Беспокойство ощущалось в армянских медиа, где эксперты, депутаты и политики комментировали вопрос. Армянская оппозиция напугана тем, что Баку "вернул" на повестку вопрос анклавов-эксклавов, а в азербайджанских СМИ указывается, что никаких территориальных обменов Азербайджан совершать не намерен. В связи с чем все комментаторы в обязательном порядке указывали, что делимитация границ будет вестись в соответствии с Алма-Атинской декларацией. То есть, если Армения возвращает Азербайджану три села Газахского района и нахчыванский Кярки, она должна получить в обмен так называемый "Арцвашен" - село Башкенд в Гедабекском районе.

Само собой, делимитация будет идти, точнее - продолжаться в соответствии с границами, в которых две страны подписали Алма-Атинскую декларацию. Ранее Армения уже вернула села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района. Если не считать поднятого реваншистами воя, особых проблем в процессе не возникло, потому что эти азербайджанские села не были заселены, либо были заселены частично. С оставшимися пока что под армянским контролем селами будет сложнее, потому что они заселены. Незаконно, но все же там живут люди. А оккупированное нахчыванское село Кярки имеет стратегическую локацию, и Армения, несомненно, будет прилагать усилия для его сохранения за собой.

Несмотря на проблемные моменты, об остающихся под оккупацией селах азербайджанская сторона забывать не собирается. Но вопрос не требует спешки и на данный момент не является первостепенным. Кто сомневается, что эксклавы будут возвращены, пусть вспомнит, сколько казавшихся нерешаемыми задач решил Баку за последние пять лет.

Пока в Баку шел военный парад, Никол Пашинян написал в соцсетях, что в результате демаркации Армения должна вернуть "Арцвашен" и некие "другие оккупированные суверенные территории". Так он, вероятно, хотел задобрить реваншистов, поднявших против него вой в связи с отмечаемым в Азербайджане праздником.

Журналисты отправились за подробностями в офис вице-премьера Мгера Григоряна, возглавляющего с армянской стороны переговоры по делимитации и демаркации границ, но оттуда пояснений не последовало.

Он заверил журналистов, что никто в Армении не может "отказаться от суверенных территорий и повестки восстановления территориальной целостности", а вопрос анклавов можно решить через процесс делимитации. Премьер зачем-то приплел сюда волеизъявление армянского народа, упомянул вариант обмена территориями или оставления "все как есть", и заверил, что без согласия армян ничего решаться не будет.

Депутат от правящей партии Саркис Ханданян тоже поспешил успокоить общественность, указав, что "обмен территориями" между Арменией и Азербайджаном произойдет только после референдума". В любом случае, надо дождаться делимитации, после чего, по его словам, Ереван и Баку решат, что делать.

Реваншисты не заставили себя долго ждать. Экс-омбудсмен Арман Татоян, в прошлом году громко выступавший против возвращения Азербайджану четырех сел, заявил, что слова премьер-министра означают только одно: многие армяне останутся без крова, а одна из межгосударственных дорог окажется заблокирована. Татоян нарисовал журналистам мрачную картину тотального контроля с азербайджанской стороны над армянским приграничьем после возвращения сел. Бывший омбудсмен считает такую делимитацию неприемлемой и "недопустимой ни по каким международным стандартам".

Странно слышать подобное от представителя страны, вся территория которой не стоит того ущерба, который она нанесла Азербайджану тридцатилетней оккупацией. Азербайджан не только имеет право требовать свои села, но международное право позволяет ему сделать это силовым путем. Факт проживания армян в оккупированных азербайджанских селах, или же проблема межгосударственной магистрали, проложенной через захваченные газахские села - это все не наши проблемы. И даже не проблемы Пашиняна, хотя именно ему приходится расхлебывать ту кашу, которую заварили его предшественники. Стратегическая дорога? Не надо было ее строить через разрушенные азербайджанские села. Живут люди? Не нужно было заселять чужую землю. Понятно, что армяне были уверены, что эти земли останутся за ними навсегда, но болезненное избавление от иллюзий неизбежно. И Татоян лукавит, утверждая, что справедливая делимитация не будет соответствовать международным стандартам. Существуют правила и законы, не воспринимающие таких аргументов, как "а мы думали", "а мы не знали". Села должны быть освобождены, это неизбежно, и Еревану лучше начать думать о том, что делать, уже сейчас.

Когда процесс делимитации только начал обсуждаться в 2021 году, Никол Пашинян выбрал неверную тактику. Он заявлял, что образование азербайджанских анклавов на территории Армении не имело никакой правовой основы, нет никаких документов и так далее. До сентября 2023 года ситуация была несколько иной, и в Ереване с усмешкой заявляли, что у превращения Башкенда в "Арцвашен" юридическая основа есть, а у превращения газахских сел в эксклавы на чужой территории - нет. После антитеррористической операции все изменилось, в том числе взгляды на возможное будущее армянской государственности.

Хотя нельзя не признать, что в словах Пашиняна была доля истины. Действительно, азербайджанские земли в советские годы передавались Армении безо всяких постановлений, только прямым приказом из Москвы. Вначале армяне выпрашивали землю под пастбища, затем эти участки начинали расти, и азербайджанские села оказывались фактически на территории Армении, окруженные отданными армянам по распоряжению из центра пашнями и пастбищами. Это был долгий и болезненный для азербайджанского народа процесс. Начался он еще в 20-е годы. В 1984-85 годах 2105 гектаров в Газахском районе были просто взяты и переданы Армении безо всяких оснований, 42 гектара территории села Баганис-Айрым были подарены "братской республике", и село оказалось в окружении армянских деревень, как и Юхары-Аскипара, Ашагы-Аскипара, Гушчу и другие.

Создание анклавов - это было частью советской политики, преследующей дальние цели. Национальные республики, и без того имевшие противоречия, оказывались перед лицом потенциального конфликта. Это была бомба замедленного действия. И она взорвалась. Сегодня Азербайджан прилагает усилия к устранению последствий. Похвально, что официальный Ереван демонстрирует готовность присоединиться к этой работе.

Единственное, от чего пока что никак не может избавиться наш сосед, - это от ошибочного мнения, что он имеет право ставить какие-то условия. Ничего, и это пройдет.