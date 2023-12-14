Границы и квадратные километры – об армянской угрозе мирному договору

Автор: Лейла Таривердиева

Обеспокоенные последними заявлениями Никола Пашиняна представители армянской общественности и депутаты пытаются предугадать текст будущего мирного договора с Азербайджаном. Армяне понимают, что подписывать этот документ все равно рано или поздно придется, а в последнее время они начали осознавать и то, что подписывать его придется не на армянских условиях.

На днях несколько депутатов отправились в МИД в надежде увидеть текст договора. Текст им не показали, но познакомили с некоторыми моментами.

Оппозиционерам представили не текст мирного договора, а то, какие требования стороны выдвигают друг к другу. Своими впечатлениями от предоставленной им по секрету информации депутаты по секрету поделились со СМИ, а те, тоже по секрету, растиражировали.

Как утверждается, в самых ключевых вопросах нет консенсуса. Ключевым вопросом армянская сторона считает конкретные квадратные километры своей площади, которые Азербайджан "почему-то" отказывается письменно зафиксировать. Как сказали ходокам в МИДе, Азербайджан требует от Армении подписаться под его 86 600 квадратными километрами, но не собирается признавать "ХОТЯ БЫ 29 800 квадратных километров" Армении, считая, что ее площадь уточнится после делимитации границ. Азербайджан, как пишут СМИ со слов депутатов, отказывается также от делимитации по старым картам, что уже расценено как желание "захватить новые территории". По словам одного из парламентариев Гегама Манукяна, ознакомление с предложениями только подтвердило их опасность и усилило все опасения.

Привлекает внимание оборот "хотя бы". Это очень примечательный момент, мимо которого нельзя пройти. Выходит, что армянская сторона считает, что территория Армении гораздо больше и пока согласна остановиться хотя бы на этих цифрах, что вовсе не снимает территориальных претензий в будущем. Конечно, это слова каких-то депутатов и каких-то СМИ, а не Пашиняна или других официальных лиц. Но Пашинян сегодня есть, а завтра нет, а такие настроения царят и всегда будут царить в армянском обществе. В Армении на полном серьезе уверены, что площадь страны должна вычисляться согласно Севрскому договору, по которому армянам подарили 170 тысяч квадратных километров чужих земель и даже выход к Черному морю.

Почему Азербайджан не спешит подписываться под какими-то цифрами и картами? Потому что в этих цифрах и картах еще нужно разобраться. Пашинян утверждает, что вожделенные 29 800 квадратных километров не включают в себя эксклавы/анклавы, входившие в состав Советского Азербайджана, чем еще больше запутывает ситуацию. Давайте смотреть на вопрос объективно - сколько квадратов будет составлять территория Армении после того, как она будет вынуждена отдать все, что ей не принадлежит. Азербайджан не настроен оставлять ей свои территории. Он настроен их вернуть, пусть даже армяне успели за годы оккупации провести через них стратегические коммуникации государственного значения. Не проводили бы.

В вопросах, с которыми ознакомили депутатов, есть и анклавный вопрос, что страшно их обеспокоило. Армении очень не хотелось, чтобы этот вопрос оказался на повестке. Одно дело, когда анклав принадлежит соседней республике в рамках единого Союза и ты продолжаешь считать его своей собственностью, а другое дело, когда на теле твой страны образуются неподвластные тебе пространства. На теле Армении их сразу несколько. Несмотря на утверждения армян о том, что анклавы, точнее эксклавы Азербайджана это якобы "отторгнутые" у Армении земли, на самом деле все было с точностью до наоборот. Нынешние эксклавы - это нахчыванское село Кярки, остающееся под армянской оккупацией, и крупные села Газахского района, земли и угодья которых постепенно отдавались соседним армянским деревням, дескать, не имевшим хороших сельхозугодий. В конце концов, азербайджанские села, административно оставаясь в Азербайджанской ССР, оказались окруженными кольцом армянской территории. Процесс начался в 20-е годы, шел очень медленно из-за сопротивления азербайджанских властей. А в 1984-85 годах 2105 гектаров земель Газахского района были просто взяты и переданы Армении, 42 гектара территории села Баганис-Айрым были подарены "братской республике", и село оказалось в окружении армянских деревень, как и Юхары Аскипара, Ашагы Аскипара, Гушчу и другие. Тогдашние власти АзССР не смогли это предотвратить. Делалось все это по прямым указаниям из Москвы.

Это был очень хитрый ход, рассчитанный на дальнейшее выживание из этих сел азербайджанцев и полный их переход как "армянонаселенных", "культурно и экономически близких Армении" в состав АрмССР. Жители азербайджанских эксклавов были изгнаны в самом начале конфликта, в Ереване считали, что на фоне потери 20 процентов территорий Азербайджану будет не до этих сел. Но все повернулось к Армении не той стороной, и теперь вопрос эксклавов внесен в повестку, и армянская сторона не знает, как от него отвертеться. Клятвы признать все 86 600 азербайджанских квадратных километров не помогают, Баку требует конкретики.

Не имея возможности избежать трудной темы, Пашинян выдвинул идею территориальных обменов, заведомо зная, что это не осуществимо, потому что 40 квадратных километров гедабекского Башкенда (так называемый Арцвашен) не подлежат обмену на 120 квадратных километров азербайджанских эксклавов в Армении. А Пашинян хочет обмена "всех на всех", что нереально. Кстати, он так же предлагал обменять и задержанных военных, и что из этого вышло - уже известно. Теперь в экспертных и политических кругах Никола критикуют за потерю такого средства шантажа. У Армении было всего два азербайджанца, а у Азербайджана вон сколько армян за решеткой, говорят критики. Нельзя было так за дешево выпускать этот инструмент из рук - чем теперь спекулировать и шантажировать Баку, скажите на милость?

То же самое говорят сегодня в Армении и об эксклавах Азербайджана. Пашиняну советуют ни за что не отдавать села, а спекулировать ими и пытаться выторговать себе какие-то преференции. Впрочем, премьер Армении и сам большой затейник. В противовес газахским селам и нахчыванскому Кярки он ранее нашел для "обмена" какие-то территории на границе с Товузом, якобы находящиеся под нашим контролем со времен Первой карабахской войны. Возможно, для подкрепления этой версии территория Армении в Википедии в сравнении с советским периодом была уменьшена на 57 квадратов до 29 743 квадратных километров. Теперь Ереван требует от нас признать цифры 29 800 и еще удивляется, что Баку не спешит с решениями.

Заметим, что Азербайджан никогда не вычитал из своей площади оккупированные армянами 20 процентов территорий. Это так, к слову.

"Оккупированные" Беркабер (Джохаз), Парвакар, Айгеовит и Вазашен (Лалакенд) расположены вблизи госграницы и всегда служили агрессору опорными пунктами для обстрелов и провокаций. В период между двумя войнами там проходила нейтральная полоса, что вызывало определенные ограничения для населения. И не более. Готовя тезисы и аргументы для премьер-министра, помощники, видимо, не сообщили Пашиняну, что все годы "азербайджанской оккупации" во всех этих селах жили армяне и шла обычная жизнь. Как это было возможно, если села тридцать лет находились под нашим контролем? Непонятно.

Еревану хочется поторговаться и потянуть время. Этой же цели служат разговоры о картах. Армянская сторона стремится решить вопрос делимитации с максимальной выгодой для себя и одновременно навлечь громы небесные на Баку. Заведомо зная, чего не будет делать оппонент, армяне с салютами и оркестрами выдвигают именно такие инициативы и громко заявляют о них на каждом шагу. Как не вспомнить глупейшую довоенную инициативу Пашиняна о разрешении конфликта в интересах "трех сторон", о чем он говорил со всех трибун. Весь мир, все международные организации сегодня в курсе, что Армения очень хочет признать квадратные километры Азербайджана, а тот отказывается идти навстречу. Армения мечтает провести границы по каким-то картам, а Баку молчит или отказывается. Никто, конечно же, не задумывается над тем, что за этим стоит. Непонятно, для чего столько шума и эпатажа, если обе стороны уже неоднократно подписались под признанием территориальной целостности друг друга в соответствии с Алмаатинской декларацией от 1991 года, то есть в границах, в которых вышли из Союза и вступили в ООН. Для чего так настаивать на цифрах? Исключено, что Армения боится агрессии со стороны Азербайджана. В Ереване прекрасно знают, что этого не будет. За настойчивостью стоит совсем другой расчет. Хитрый, но все равно заведомо провальный.

Напоследок хотелось бы напомнить одну историю из прошлого, почерпнутую из армянских СМИ. Она хорошо иллюстрирует вопрос границ и подходы к нему армянской стороны. Дело было на границе с Кяльбаджаром. В 1989 году решением Совета министров Армянской ССР была проведена демаркация восточной границы под руководством первого секретаря ЦК компартии Владимира Мовсисяна. Ранее территория всего золотого рудника была арендована усилиями главы компартии Армении Карена Демирчяна, и на основе новой демаркации рудник полностью перешел Армянской ССР... То есть армянский парламент постановил переместить границу и включить золотой рудник на территории Азербайджанской ССР в состав Армении. И главное, что сейчас в Армении (правда, не на официальном уровне) пытаются аргументировать этим постановлением права армян на азербайджанское золото, утверждая, что рудник находится на территории Армении.

Такие вот они, армянские представления о границах и квадратных километрах. А вы говорите - мирный договор...