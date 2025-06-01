https://news.day.az/world/1757309.html Сильный пожар на нефтехимическом предприятии в ОАЭ - ВИДЕО Сильный пожар произошел на нефтехимическом предприятии в порту Хамрия в ОАЭ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Причина инцидента пока неизвестна. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильный пожар на нефтехимическом предприятии в ОАЭ - ВИДЕО
Сильный пожар произошел на нефтехимическом предприятии в порту Хамрия в ОАЭ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причина инцидента пока неизвестна.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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