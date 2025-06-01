Сильный пожар на нефтехимическом предприятии в ОАЭ

Сильный пожар произошел на нефтехимическом предприятии в порту Хамрия в ОАЭ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причина инцидента пока неизвестна.

Представляем вашему вниманию данное видео: