В джунглях Венесуэлы потерпел крушение самолет

Бойцы Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы (FANB) спасли троих человек, которые выжили после крушения военного самолета в джунглях штата Амасонас.

Как передает Day.Az, об этом сообщает государственный телеканал VTV.

"FANB удалось чудом спасти троих человек, находившихся на борту самолета", - отмечается в сообщении.

Самолет модели Caravan с регистрационным номером AMB4292 исчез с радаров вскоре после вылета из города Пуэрто-Аякучо. Губернатор штата Мигель Родригес рассказал, что на борту воздушного судна, принадлежащего 9-й транспортной авиагруппе воздушных сил Боливарианской республики, находились не менее 10 человек, включая медицинский персонал, членов экипажа и представителей коренного народа яномами (они возвращались домой после прохождения медицинского обследования).

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

На месте катастрофы продолжается спасательная операция. В эфире телеканала показали кадры эвакуации одного из пострадавших, которого доставили в вертолете на носилках. Судьба остальных пассажиров пока уточняется.