Иран обнародовал ограничения на проход судов через Ормузский пролив

Иран направил заявление в Международную морскую организацию.

В заявлении отмечается, что проход через Ормузский пролив разрешён всем судам, за исключением кораблей, принадлежащих враждебным государствам.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов, то США нанесут удары по иранским электростанциям.