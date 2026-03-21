Суд в США признал Илона Маска виновным по делу о покупке Twitter

Федеральное жюри присяжных в США постановило, что Илон Маск ввел инвесторов в заблуждение в процессе приобретения социальной медиа-платформы Twitter (X) в 2022 году.

Как передает Day.Az, в ходе слушаний в суде Сан-Франциско присяжные пришли к выводу, что заявления Маска, касавшиеся в первую очередь доли фейковых аккаунтов на платформе, нарушили федеральные законы.

В вердикте указывается, что из-за утверждений Маска о "бот-аккаунтах" акции Twitter подверглись "искусственному обесцениванию".

В то же время жюри не нашло оснований для утверждения о том, что Маск осуществлял общую "преступную схему" с целью обмана инвесторов Twitter.