https://news.day.az/world/1823504.html Трамп призвал НАТО поддержать США в вопросе Ормузского пролива Президент США Дональд Трамп призвал НАТО поддержать американскую операцию по открытию Ормузского пролива. Как передает Day.Az, об этом он заявил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.
Трамп призвал НАТО поддержать США в вопросе Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп призвал НАТО поддержать американскую операцию по открытию Ормузского пролива.
Как передает Day.Az, об этом он заявил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.
"Это простая военная операция; она относительно безопасна, но для её проведения требуется большая помощь - нужны корабли, нужен значительный флот. НАТО могло бы нам помочь, но пока у них не хватило смелости это сделать", - сказал он.
По его словам, США не используют Ормузский пролив - он им не нужен.
"Он нужен Европе, Южной Корее, Японии и Китаю - им придется немного подключиться", - сказал он.
