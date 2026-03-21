В Норвегии призвали НАТО сохранить военное присутствие на всех флангах
Североатлантическому альянсу (НАТО) следует сохранить военное присутствие на всех своих флангах на фоне событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Торе Сандвик в интервью Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, НАТО должно действовать, поскольку в настоящее время внимание США сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы, наши морские силы, должны принимать решения здесь, и это также подчеркивается во всей НАТО", - заявил он, добавив, что альянс должен избегать любых сокращений на своих флангах для якобы сдерживания России.
В ходе интервью Сандвик также указал на важность присутствия ВС Норвегии в Арктике, а ситуацию вокруг Ирана назвал "не войной НАТО". При этом военное сотрудничество с США, по его мнению, сейчас находится в хорошем состоянии, несмотря на непредсказуемость Вашингтона.
