Авиасообщение на Ближнем Востоке под ударом

Авиаперевозчики столкнулись с масштабными сбоями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: десятки тысяч рейсов были вынуждены разворачиваться в воздухе или менять маршрут, передает Day.Az со ссылкой на Reuters. Явление уже получило название "рейсы в никуда".

С начала конфликта, который обострился 28 февраля, авиакомпании столкнулись с закрытием воздушного пространства, резким ростом затрат на топливо и тысячами застрявших пассажиров. Несмотря на частичное восстановление рейсов такими перевозчиками, как Emirates, Etihad, Qatar Airways и flydubai, периодические ракетные и дроновые угрозы продолжают вызывать экстренные изменения маршрутов.

Некоторые рейсы превращаются в настоящие "марафоны": например, один из самолетов из Шанхая добрался до Дубая только после 20 часов полета и преодоления 11.000 км с промежуточной посадкой. Другие рейсы перенаправлялись в Каир, Карачи, Дакку и Исламабад, а часть самолетов возвращалась в Европу.

Согласно данным отраслевых аналитиков, с конца февраля отменено около 30.000 рейсов в регионе, из них более 2.000 - у Emirates, что составляет свыше половины ее расписания.