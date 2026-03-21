В Турции задержали около 140 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

В 29 провинциях Турции задержаны 139 человек по подозрению в связях с ИГИЛ.

Как передает Day.Az, информацией об этом поделилось Министерство внутренних дел Турции в своем аккаунте в X.

Операции проводились в течение последних 2 недель. 14 задержанных арестованы, в отношении 9 приняты меры судебного контроля, разбирательства по остальным продолжаются