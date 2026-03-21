https://news.day.az/world/1823645.html В Турции задержали около 140 человек по подозрению в связях с ИГИЛ - ВИДЕО
В Турции задержали около 140 человек по подозрению в связях с ИГИЛ - ВИДЕО
Операции проводились в течение последних 2 недель. 14 задержанных арестованы, в отношении 9 приняты меры судебного контроля, разбирательства по остальным продолжаются
