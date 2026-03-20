Глава Ferrari объяснил причины перехода на сенсорное управление

Глава Ferrari похвастался в 50% экономии на отказе от кнопок в спорткарах. Бенедетто Винья сказал, что сенсорное управление в автомобилях вместо физических кнопок и переключателей внедряется и для привлечения молодой аудитории, и для экономии. Глава компании объяснил, что для изготовления кнопок требуется производственная оснастка, которая не нужна, если кнопки будут виртуальными, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Сенсорные кнопки создаются для выгоды поставщика. Создание сенсорной кнопки обходится дешевле, на 50% дешевле", - заявил глава Ferrari в интервью Autocar India.

К разработке интерфейса для первого полностью электрического Ferrari Luce итальянский производитель суперкаров привлек дизайнера Джони Айва - самого известного специалиста в дизайне дисплеев, работавшего над продукцией Apple, совершившей революцию в мире мобильных устройств.

Привлечение такого специалиста, тем не менее, оказалось дешевле, чем разработка физических кнопок и переключателей. При этом Бенедетто Винья признал, что единообразный интерфейс хорошо подходит для потребительской электроники, но не находит живого отклика у клиентов Ferrari.

"Нам нужно сделать что-то уникальное", - сказал Винья.

В дальнейшем Ferrari стремится к тому, что называет хорошим "фиджитал-дизайном" - физическим элементам управления с цифровыми дополнениями. Перехода к полностью цифровому интерфейсу в салоне Ferrari не будет.