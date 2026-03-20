https://news.day.az/world/1823480.html

Сильный пожар произошел на заводе в Южной Корее - ВИДЕО

Сильный пожар произошел на заводе по производству автомобильных деталей в городе Тэджон в Южной Корее. Как передает Day.Az, кадры пожара распространились в социальных сетях. Согласно информации в СМИ, в результате пожара по меньшей мере 53 человека получили ранения, а 14 считаются пропавшими без вести.