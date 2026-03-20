В новом смартфоне Samsung нашли тайную функцию

В смартфонах серии Samsung Galaxy S26 нашли дополнительные функции для бесконтактной оплаты. На это обратило внимание издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа выяснили, что производитель добавил тайную функцию в свои новые смартфоны. При изучении устройств оказалось, что Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra имеют дополнительную антенну NFC - вместе с оригинальной. NFC-модуль необходим для осуществления бесконтактных платежей и управления девайсами умного дома.

В материале говорится, что все предыдущие телефоны Samsung оснащены одной антенной, которая располагается на задней панели в нижней части корпуса. Специалисты узнали, что вторая антенна тоже находится на задней панели, но в верхней части аппарата.

Авторы SamMobile предположили, что второй модуль облегчит бесконтактную оплату - телефон с двумя антеннами можно прикладывать к платежному терминалу с любой стороны. Их предположение подтвердили читатели издания, которые также обнаружили в Galaxy S26 два NFC-модуля.