Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций

США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

Об этом в соцсети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп, передает Day.Az.

"Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с крупнейшей", - написал он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.