Около 3 тысяч человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

С 08:00 28 февраля до 10:00 22 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 2921 человек.

Как сообщает Day.Az, 486 из эвакуированных являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, среди эвакуированных - 722 гражданина Китая, 323 - России, 198 - Бангладеш, 187 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 142 - Индии, 80 - Омана, 68 - Индонезии, 53 - Ирана, 44 - Италии, 30 - Алжира, 26 - Испании, 23 - Германии, 22 - Канады, 19 - Франции, по 18 граждан Саудовской Аравии и Японии, 17 - Грузии, 15 - Узбекистана, по 13 граждан Польши, Швеции и Нигерии, по 12 - Венгрии и Бахрейна, по 11 - Казахстана, Мексики и США, по 10 - Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго, по 8 - Бразилии и Судана, по 6 - Объединённых Арабских Эмиратов, Словакии, Бельгии и Румынии.

Кроме того, среди эвакуированных есть по 5 граждан Сербии, Чехии, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции; по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра и Словении.

Из Ирана в Азербайджан также были эвакуированы по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.