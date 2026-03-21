"Совет мира" передал ХАМАСу предложение о его разоружении

Созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" представил ХАМАСу письменное предложение с планом разоружения организации.

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что это предложение было передано во время встречи в Каире на прошлой неделе. По словам источника, в переговорах принимали участие гендиректор Совета по Газе Младенов и помощник спецпосланника Трампа Уиткоффа Лайтстоун.

"Сейчас этот вопрос стоит на столе. Требуется один четкий выбор: полное разоружение ХАМАСа и всех вооруженных группировок без исключений и оговорок. В этот сезон надежды пусть ответственные лица сделают правильный выбор для палестинского народа", - заявил ранее Младенов. ХАМАС пока никак не прокомментировал это предложение.