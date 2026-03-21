В Азербайджанской армии торжественно отмечены праздники Новруз и Рамазан

В соответствии с годовым планом мероприятий, утвержденным министром обороны, в видах войск Азербайджанской армии, в Отдельной общевойсковой армии, в воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю праздников Новруз и Рамазан.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

В целях популяризации национально-духовных ценностей и дальнейшего укрепления чувства патриотизма среди личного состава на мероприятиях были зачитаны поздравления главы нашего государства и министра обороны.

Выступившие на праздничных мероприятиях отметили, что наступление весны в нашей стране отмечаются с радостью, энтузиазмом и торжественностью. Было рассказано о традициях празднования Новруза и Рамазана, приверженности нашего народа своим историческим традициям и о том, что праздники отмечаются на государственном уровне.

Подчеркивалось, что участие победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в праздничных мероприятиях вместе с народом и его поздравления, адресованные азербайджанскому народу по случаю праздников, способствовали духовному подъему личного состава Азербайджанской армии.

В ходе проведенных мероприятий были представлены концертные программы с участием творческих коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, а также Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона. Были награждены военнослужащие, отличившиеся на службе.

В праздничные дни личный состав посетил могилы наших шехидов, военнослужащие навестили семьи шехидов, поинтересовались их нуждами и заботами, преподнесли им праздничные гостинцы.

На встречах особо отмечалось, что наше государство всегда высоко чтит память шехидов, их семьи и близкие окружены вниманием и заботой.