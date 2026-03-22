Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Сумгайыте

Всем пострадавшим в результате взрыва в Сумгайыте была оказана необходимая медицинская помощь.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Сумгайытском медицинском центре.

"21 марта 2026 года около 21:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с сильным взрывом праздничного костра на пересечении 7-го, 8-го и 12-го микрорайонов города Сумгайыт.

По указанному адресу были направлены 3 бригады скорой медицинской помощи.

Бригадами скорой помощи 5 детей были госпитализированы в Детскую больницу, входящую в состав Сумгайытского медицинского центра.

Кроме того, еще 4 человека были госпитализированы в Детскую больницу, а 2 человека - в Больницу скорой медицинской помощи.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь в связи с отравлением дымом.

7 человек, состояние которых было оценено как удовлетворительное, были отпущены домой на амбулаторное лечение. В настоящее время лечение продолжается у 4 человек, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что взрыв произошел при зажигании костра в Сумгайыте.