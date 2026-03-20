США могли бы покинуть зону иранского конфликта завтра, но не станут

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности немедленного вывода американских сил из зоны боевых действий с Ираном, однако подчеркнул необходимость долгосрочного сдерживания противника.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул по итогам интервью с американским лидером.

"Он сказал, что мы могли бы выйти из войны прямо сейчас. Мы могли бы уйти завтра, потому что мы только что уничтожили большую часть страны и их мощь, но он сказал, что режим восстановится. Это займет у него около 10 лет, но это неприемлемая ситуация, поэтому он считает, что нам следует остаться", - процитировала Стефани Рул слова американского лидера.

Ключевым условием пребывания контингента Трамп назвал недопущение появления у противника ядерного оружия. "Главное - у них не может быть ядерного оружия. Мы его уничтожили", - привела Рул слова президента.