Стоимость золота опустилась ниже $4 500

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex опускалась ниже $4 500 за тройскую унцию впервые с 2 февраля 2026 года.

По данным на 22:55 по бакинскому времени, стоимость золота составляла $4 481,4 за тройскую унцию (-2,04%). К 23:00 фьючерс замедлил снижение и находился на уровне $4 510,4 за унцию (-1,41%) а фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года дешевел до $68,385 за тройскую унцию (-1,84%).