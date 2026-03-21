Варданян против международного права

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Жена Рубена Варданяна Вероника Зонабенд написала письмо президенту Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяне Сполярич-Эггер.

Семейство Варданянов продолжает попытки заставить пересмотреть вынесенный в Баку приговор.

Письмо начинается с дифирамбов в адрес МККК, гимнов гуманитарному праву и тому подобного. Очень жаль, что о важности международного гуманитарного права семейство Варданянов вспомнило так поздно. Если Зонабенд так хорошо об этом осведомлена, она раньше должна была удержать мужа от глупых и преступных шагов, которые никак не могли остаться без последствий. Армянство привыкло, что гуманитарное право включается только тогда, когда речь идет об армянских интересах. Так было и в начале 90-х, когда азербайджанцам было отказано в каких бы то ни было правах, так было и за годы конфликта, когда международные гуманитарные организации игнорировали зверства в отношении азербайджанских военнопленных и заложников в Армении и на оккупированных территориях. Та же МККК подыгрывала Армении и закрывала глаза на ее деяния.

О гуманитарном праве армянская сторона вспомнила только теперь. Комплименты в адрес Красного Креста прямо-таки выжимают слезы умиления. Опустошив запас лести, жена Варданяна, наконец, переходит к делу. Письмо написано ради того, чтобы вырвать у международной организации статус военнопленного для родимого муженька. Она требует ответа: рассматривал ли МККК задержанных армян как лиц, лишенных свободы в связи с вооруженным конфликтом и, если да, считались ли они военнопленными, лицами, задержанными по соображениям безопасности, интернированными лицами или имели иной статус в соответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права.

Стоило ли из-за этого отвлекать президента МККК от важных дел? Спросила бы у нас.

Значит так, как можно прочитать на сайте ООН, военнопленный - это военнослужащий или комбатант, захваченный противником во время вооруженного конфликта. Статус гарантирует защиту согласно Третьей Женевской конвенции, включая гуманное обращение и освобождение после окончания боевых действий. Это лица из вооруженных сил, ополчений или организованных движений сопротивления.

Следует уточнить: комбатант - это лицо, входящее в состав негосударственных вооруженных сил стороны, участвующей в международном вооруженном конфликте, и имеющее право принимать непосредственное участие в боевых действиях. Гражданское население, не участвующее в боевых действиях, комбатантами не считается.

Согласно тому самому международному праву, к которому взывают защитники осужденных армянских преступников, комбатанты не могут быть осуждены за участие в боевых действиях, но могут привлекаться к ответственности за совершенные ими военные преступления. В данном случае мы о Рубене Варданяне не говорим вообще. Под комбатантов с натяжкой подпадают другие осужденные, участвовавшие в первой карабахской войне в составе незаконных вооруженных формирований, носившие форму и оружие, совершившие множество военных преступлений и терактов. Но даже в этом случае они не могут претендовать на статус военнопленных, потому что были задержаны не во время войны, а после завершения антитеррористической операции, которая, кстати, войной не считается. И осуждены они совершенно законно, дело закрыто, и никакие оценки МККК и кого-либо еще никакой роли в их судьбе не сыграют. Надежды напрасны.

Впрочем, никто, помимо семейства Варданянов, особых надежд не питает. Все, получившие наказание, знают, за что наказаны.

Что же касается Рубена Варданяна, то этот деятель не может ни на что претендовать вообще, потому что не воевал в составе ВС Армении, не числился в составе незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Он сам всегда об этом заявляет. Он был негодяем, который финансировал терроризм и сепаратизм на территории Азербайджана, и за это и наказан. И задержан он был 27 сентября, через неделю после завершения антитеррористической операции. Так что он не подпадает даже под статус гражданского лица, задержанного во время вооруженного конфликта.

Можно понять семейство, пытающееся вырвать свободу для папочки, выискивая в международном праве какие-то зацепки. И международное право со всеми добавками, уточнениями, пояснениями и поправками, сделанными за годы после принятия Женевских конвенций, действительно предоставляет возможности для трояких толкований. Однако в случае с армянскими преступниками все ясно.