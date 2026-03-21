Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" на "Большом шлеме"
Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) стал бронзовым призером турнира "Большой шлем" в Тбилиси. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в поединке за третье место он одержал победу над представителем Испании Антоном Шухалиевым.
Другие азербайджанские спортсмены, вышедшие сегодня на татами - Кямран Сулейманов (73 кг), Судаба Агаева и Айтадж Гардашханлы (обе 70 кг) - завершили выступление без медалей.
Днем ранее Туран Байрамов (66 кг) завоевал серебряную медаль, заняв второе место.
