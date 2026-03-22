ВМС США доверят осмотр кораблей роботам

Военно-морские силы США планируют поручить осмотр кораблей и самолётов роботам компании Gecko Robotics.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал Defense One, сумма контракта между ВМС и Gecko Robotics составляет 71 миллион долларов. По данным компании, роботы, оснащённые системами искусственного интеллекта, способны выявлять неисправности в 50 раз быстрее и точнее, чем человек, а также проводить осмотр ещё до прибытия корабля в порт.

Соучредитель и генеральный директор Gecko Robotics Джейк Лусарариан отметил, что предлагаемое флоту решение объединяет визуальную проверку с прогнозным техническим обслуживанием. По его словам, система позволяет заранее определить, что может выйти из строя, и понять, насколько быстро это можно устранить, чтобы сократить время простоя.

В Defense One отмечают, что эта сделка является частью усилий ВМС США по достижению 80-процентной боеготовности уже в следующем году, а также направлена на решение проблемы нехватки кораблей.