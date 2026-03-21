В районах Азербайджана погода ухудшится

В районах Азербайджана с дневных часов 22 марта до дневных часов 23 марта в некоторых местах ожидается временами дождливая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, вечером и ночью в отдельных районах осадки могут кратковременно усилиться, ожидаются грозы, в горных районах возможны град и снег.

Также вероятно повышение уровня воды в реках.

