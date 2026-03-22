Самолет рейса Москва–Баку вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Баку, вскоре после взлета вернулся в аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

При этом технических неисправностей у лайнера зафиксировано не было.

Отмечается, что командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета после того, как самолет столкнулся с птицей сразу после взлёта. Для соблюдения допустимого посадочного веса лайнер некоторое время находился в зоне ожидания и вырабатывал топливо.

В авиакомпании подчеркнули, что оба двигателя работали в штатном режиме. Самолет благополучно приземлился в 12:09 и самостоятельно проследовал на место стоянки.

Также сообщается, что для проведения дополнительной технической проверки самолёта было принято решение выполнить рейс на резервном борту. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.