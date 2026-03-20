https://news.day.az/world/1823384.html У берегов Стамбула обнаружили загадочную боеголовку Боеголовку от ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IHA. В публикации отмечается, что заряд обнаружили жители деревни Ялыкей на местном пляже в провинции Стамбул. На место находки были вызваны жандармы.
У берегов Стамбула обнаружили загадочную боеголовку
Боеголовку от ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IHA.
В публикации отмечается, что заряд обнаружили жители деревни Ялыкей на местном пляже в провинции Стамбул.
На место находки были вызваны жандармы. Специалисты осмотрели боеголовку и установили, что она не содержит взрывчатых веществ. Саперы уничтожили заряд, говорится в публикации.
