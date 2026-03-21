Азербайджанская нефть подоражала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,2 доллара США, или 0,16% и составила 122,90 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,49 доллара США или 0,41%, и составила 118,29 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS снизилась на 0,42 доллара США или 0,49% по сравнению с предыдущим показателем и составила 85,80 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, упала на 0,5 доллара США или 0,43% по сравнению с предыдущим показателем и составила 116,94 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.