Анкара нацелена на возобновление диалога в регионе

Анкара мобилизовала все ресурсы для возобновления диалога и дипломатическиx усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в xоде встречи с жителями провинции Ризе.

По его словам, эскалация вокруг Ирана еще больше дестабилизировала ситуацию в регионе, а многочисленные жертвы фиксируются в последние недели не только в ИРИ, но и в Ливане.

"В Ливане погибло уже не менее тысячи человек, а число насильственно перемещенных лиц превысило миллион. Мы продолжаем внимательно отслеживать события. Нацелены на недопущение вовлечения Турции в конфликты", - отметил турецкий лидер.

Президент Эрдоган привлек внимание и к противостоянию между Пакистаном и Афганистаном. "Турция внесла вклад в достижение согласия между Исламабадом и Кабулом о прекращении огня на период праздника Рамазан. Сегодня мы прилагаем усилия к тому, чтобы это временное затишье стало постоянным", - сказал политик.

Президент Турции выразил надежду на то, что сложный для региона период вскоре останется позади.