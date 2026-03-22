Военный вертолет Катара упал в море

Военный вертолет вооруженных сил Катара потерпел крушение и упал в море вблизи побережья эмирата.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х сообщило Минобороны страны.

Согласно информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность воздушного судна.