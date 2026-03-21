Увеличился объем денежных переводов из Турции в Азербайджан

В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Турции в Азербайджан составил 193,2 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,3 млн долларов, или на 9,8%, больше по сравнению с 2024 годом.

Согласно данным, в отчетный период доля Турции в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 16,4%. Таким образом, Турция заняла второе место среди стран, из которых в Азербайджан поступает наибольший объем переводов, уступив только России.

В то же время в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Турцию составил 145,7 млн долларов, что на 6,1 млн долларов, или на 4%, меньше по сравнению с 2024 годом.

В отчётный период доля Турции в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 28,9%. По этому показателю Турция заняла первое место среди стран, в которые из Азербайджана переводится наибольший объем средств.

Для сравнения, в 2024 году объем переводов физических лиц из Азербайджана в Турцию составил 151,8 млн долларов, а в обратном направлении - 175,9 млн долларов.

В целом в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 505,139 млн долларов. Это на 21,6 млн долларов, или на 4,1%, меньше по сравнению с 2024 годом.

В то же время объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан за отчетный период достиг 1,177 млрд долларов, что на 94,1 млн долларов, или на 8,7%, больше по сравнению с 2024 годом.