ВВС Израиля нанесли удары по Тегерану

Минувшей ночью ВВС Израиля, действуя на основе разведданных ЦАХАЛ, провели две волны ударов в Тегеране и центральной части Ирана, в ходе которых были поражены десятки объектов военной инфраструктуры.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В ходе ударов по Тегерану ЦАХАЛ поразил несколько заводов и объектов, используемых для производства вооружений. Кроме того, были поражены объекты, где производились компоненты для баллистических ракет большой дальности.

В ходе дополнительной волны ударов к востоку от Тегерана были поражены объекты, где хранились пусковые установки баллистических ракет большой дальности. В момент удара там находились военнослужащие подразделений, отвечающих за баллистические ракеты.