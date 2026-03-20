Белый дом слышит гул Ормуза: третья неделя войны меняет все

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья, посвященная третей неделе войны между Ираном и США-Израилем.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Вступая в третью неделю войны, президент США Трамп оказался перед выбором, от которого зависит не только исход нынешней кампании, но и весь политический смысл его внешнеполитического курса. Перед ним, по сути, два сценария: либо углублять военное участие, надеясь довести операцию до стратегического результата, либо попытаться зафиксировать промежуточный успех и начать постепенное сворачивание американской вовлеченности. Проблема в том, что оба пути несут тяжелые издержки, и оба могут обернуться политическим и геополитическим поражением.

С самого начала этой войны президент США Трамп демонстрировал двойственность. В одних заявлениях он давал понять, что победа уже близка и противник фактически надломлен. В других признавал, что впереди затяжное и крайне жесткое противостояние. Теперь, спустя две недели после начала войны с Ираном, решение о которой принималось в Белом доме, эта двойственность превратилась в стратегическую дилемму.

Если Вашингтон остается в войне, он берет на себя бремя конфликта, который уже вышел далеко за рамки локальной военной операции. Да, Иран понес серьезный урон. Однако даже ослабленный, он продемонстрировал способность резко повышать цену войны для США и их союзников. Речь идет не только о ракетных ударах и действиях по линии региональных прокси-структур, но и о более широком эффекте: дестабилизации энергетических рынков, ударах по морской логистике, росте нервозности в странах региона и постепенном расширении зоны риска от Персидского залива до восточного Средиземноморья.

Продолжение войны означает дальнейший рост ставок. Это новые потери, новые расходы, новые удары по репутации США как державы, способной не только начинать военные кампании, но и завершать их без стратегического истощения. Кроме того, чем дольше длится конфликт, тем сильнее проявляется внутреннее противоречие самого трамповского курса. Трамп пришел к власти как политик, обещавший не втягивать Америку в новые большие войны. Теперь же именно при нем Соединенные Штаты оказались вовлечены в крупнейшее ближневосточное столкновение почти за четверть века. Для части его электората это уже не тактический маневр, а опасный отход от ключевого обещания.

Но и путь отступления ничуть не проще. Уйти сейчас - значит признать, что значительная часть заявленных целей не достигнута. Да, США и Израиль добились ощутимых военных результатов. По оценкам официальных лиц, уничтожена значительная часть иранского ракетного потенциала, выведены из строя элементы системы ПВО, нанесен серьезный ущерб флоту. Символическим и политическим шоком стала и смерть аятоллы Али Хаменеи, человека, который почти сорок лет определял не только внутреннюю архитектуру иранского режима, но и его поведение на всем Ближнем Востоке.

Однако устранение лидера не означает автоматического краха системы. Иранская теократия, вопреки ожиданиям ее противников, не рассыпалась. Напротив, она демонстрирует признаки жесткой консолидации. По имеющимся данным, управление переходит к раненому сыну Хаменеи, который уже дал понять, что Тегеран продолжит использовать весь арсенал асимметрической войны: кибератаки, минную угрозу на море, удары по объектам в регионе, давление через аффилированные вооруженные структуры. Корпус стражей исламской революции, несмотря на потери, сохраняет боеспособность и остается главным опорным каркасом режима.

Главная же проблема заключается в том, что даже в случае политического решения о выходе из конфликта фундаментальный вопрос так и останется нерешенным. Запасы почти оружейного ядерного топлива, которые и лежали в основе главных опасений США и Израиля, остаются на иранской территории. Именно они подпитывают сценарий, при котором Иран, пережив удар и сделав выводы, может в будущем ускорить движение к созданию ядерного оружия. Иными словами, преждевременный выход из войны способен не ликвидировать угрозу, а лишь отложить ее, сделав в перспективе еще более опасной. Не случайно в Вашингтоне уже звучали слова о том, что кто-то должен будет войти в Иран и физически взять этот материал под контроль. Но такая наземная операция стала бы уже не ограниченной кампанией, а прямым погружением в военную бездну с непредсказуемыми последствиями.

По мере того как война вступает в третью неделю, ее цена становится все более наглядной. Погибли американские военнослужащие. Общее число жертв перевалило за две тысячи, причем большинство погибших - в Иране. Растет число гражданских жертв. Военное присутствие США в регионе усиливается: на Ближний Восток перебрасываются дополнительные силы морской пехоты к уже дислоцированному там крупному американскому контингенту. Это само по себе говорит о том, что Белый дом, несмотря на публичные заявления об успехе, готовится не к завершению кризиса, а к его затяжной фазе.

Особое значение приобрел морской фактор. После ударов по острову Харк, через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта, ситуация вокруг Ормузского пролива стала критической. Формально Вашингтон пытался успокоить рынки и союзников, заявляя, что угрозу судоходству не следует преувеличивать. Но реальность оказалась иной: этот жизненно важный маршрут оказался фактически парализован, а вместе с ним под удар попала значительная часть мировой торговли, прежде всего энергетической. Именно поэтому Трамп был вынужден публично призывать другие страны - Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию - подключиться к обеспечению безопасности пролива. Это уже не риторика победителя. Это признание того, что даже для США контроль над таким кризисом в одиночку может оказаться слишком дорогим и слишком сложным.

Симптоматично и другое. После атак беспилотников по нефтяной инфраструктуре в ОАЭ, после нападений на американские объекты в Ираке, после скачков цен на энергоносители Вашингтон был вынужден идти на шаги, которые еще недавно казались политически невозможными. В частности, США начали смягчать санкционное давление на часть поставок российской нефти, пытаясь не допустить еще большего разогрева рынка. Это один из самых красноречивых признаков того, насколько быстро война с Ираном вышла за рамки собственно иранского вопроса и превратилась в кризис глобального масштаба.

Сам Трамп, судя по всему, продолжает принимать решения в привычной для себя манере - не столько через систему институциональной стратегической оценки, сколько через личную интуицию. Он уже объяснял решение нанести удар тем, что у него было "хорошее предчувствие" относительно намерений Ирана. Теперь он почти теми же словами говорит и о возможном выходе из войны, утверждая, что "почувствует это костями". Такая персонализация решений может быть эффектной с политической точки зрения, но в условиях большой региональной войны она означает резкое повышение рисков. Потому что ставка делается не на холодный стратегический расчет, а на субъективное ощущение момента.

Внутри американской администрации при этом нарастает понимание: Тегеран оказался куда более опасным противником, чем ожидалось. В Вашингтоне, по данным источников, недооценили как его готовность перекрывать или дестабилизировать Ормузский пролив, так и способность быстро растягивать конфликт по всему региону. Недооценили и политическую устойчивость самого иранского режима, который после ликвидации Хаменеи не рухнул, а, напротив, мобилизовался.

Все это неизбежно отражается и на отношениях США с Израилем. Пока официально союз сохраняет полную координацию, однако признаки напряжения уже заметны. Чем дольше идет война, тем острее становится вопрос: совпадают ли горизонты целей у Вашингтона и Тель-Авива? Для Израиля максимальное ослабление Ирана является стратегической задачей почти экзистенциального характера. Для Трампа же эта война все больше превращается в испытание его президентства, его обещаний и его политического будущего.

Белый дом пока пытается подать происходящее как тяжелую, но исторически необходимую кампанию. Окружение Трампа говорит о краткосрочных рисках ради долгосрочной выгоды и утверждает, что операция будет оцениваться по конечному результату. Логика здесь понятна: если США смогут заявить, что военный потенциал Ирана разрушен, это будет представлено как одно из крупнейших достижений нынешней администрации. Но именно здесь и скрывается главный вопрос: что считать разрушением потенциала? Уничтожение инфраструктуры? Смена режима? Ликвидацию ядерной программы? Или лишь временное ослабление противника, который спустя несколько лет вернется еще более радикальным и более закрытым?

В этом и заключается центральная трагедия нынешнего момента. Для Трампа уже не существует простого выхода. Продолжение войны грозит затягиванием США в долгий, дорогой и все менее контролируемый конфликт. Попытка же быстро выйти может создать иллюзию завершения, оставив в живых сам источник будущей эскалации. И потому выбор, стоящий сейчас перед президентом США Трампом, на самом деле не сводится к формуле "остаться или уйти". Это выбор между двумя формами стратегического риска.

Именно поэтому вступление войны в третью неделю выглядит не как переход к финальной фазе, а как момент жесткой переоценки. Первый эмоциональный импульс войны уже исчерпан. Наступает стадия, когда счет идет не на громкие заявления, а на ресурсы, устойчивость, политическую волю и способность выдержать последствия собственных решений. И здесь выясняется главное: войну можно начать быстро, но выйти из нее победителем куда труднее, чем войти в нее под аплодисменты.

Открыть пролив заново?

На встрече в Овальном кабинете на прошлой неделе раздраженный президент США Трамп потребовал от председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна объяснить, почему Соединенные Штаты не могут просто и немедленно восстановить судоходство через Ормузский пролив.

Ответ был предельно жестким и предельно трезвым. Даже один иранский военный или боец аффилированного вооруженного формирования, выскочивший на скоростном катере в узкой горловине пролива, способен выпустить мобильную ракету по медленно идущему супертанкеру или закрепить магнитную мину на его борту. В таких условиях речь идет уже не о классическом военно-морском контроле, а о борьбе с рассеянной, дешевой и крайне эффективной угрозой, которую невозможно нейтрализовать одним приказом из Белого дома.

Именно в этом состоит главный парадокс нынешней войны. При том что Вашингтон добился явного превосходства по традиционным военным показателям, он все еще не способен гарантировать безопасность ключевой морской артерии мира. А это означает, что Иран, даже понеся тяжелейшие потери, сохраняет возможность навязывать конфликту собственную логику - логику асимметрического давления.

Когда нефть уже держится вблизи отметки в 100 долларов за баррель, а страховые ставки на проход через Персидский залив стремительно растут, достаточно нескольких новых кадров с горящими танкерами, чтобы психологический и рыночный эффект оказался несоразмерно большим. В такой ситуации Тегеран выглядел бы сильнее, чем он есть в реальности. И именно этот эффект сегодня работает на Иран. Уже сейчас, после атак на суда в районе пролива, судовладельцы отказываются рисковать, невзирая даже на публичные призывы Трампа "проявить характер".

Если смотреть на ситуацию глазами Пентагона, американская кампания развивается более чем успешно. Министр обороны Пит Хегсет говорит о "полном господстве в воздухе". Значительная часть иранского флота затоплена, сотни ракет и пусковых установок уничтожены. По американским данным, Иран теперь запускает на 90 процентов меньше ракет, чем в начале войны, и на 95 процентов меньше ударных дронов. Формально это выглядит как образцовая операция по стремительному подавлению военного потенциала противника.

Но война, как часто бывает, уже вышла за пределы формальных метрик. Да, Иран лишился значительной части обычных вооруженных возможностей. Однако разрушение армии не привело к исчезновению угрозы. Напротив, стало ясно, что даже ослабленный Иран способен производить хаос, влиять на мировые рынки и наносить точечные, но политически чувствительные удары по нервным узлам глобальной экономики. После нескольких лет взаимодействия с президентом США Трампом в Тегеране, судя по всему, хорошо усвоили его уязвимости: скачок цен на нефть и падение фондовых рынков - это не просто экономические показатели, а прямое давление на политическое самочувствие американского лидера.

Ормузский пролив стал главным доказательством этой иранской способности к асимметрическому реваншу. Несмотря на новые удары по остаткам иранского флота, движение через пролив почти остановилось. Атаки на танкеры, грузовые и другие коммерческие суда показали, что даже при разрушенной военной инфраструктуре Тегеран может парализовать жизненно важный маршрут не столько количеством силы, сколько постоянным производством риска.

Именно поэтому в Вашингтоне все чаще обсуждается вариант сопровождения коммерческих судов силами ВМС США. Но и этот сценарий не выглядит ни быстрым, ни простым, ни безопасным. Речь идет о дорогостоящей операции с высокой вероятностью эскалации. Америке пришлось бы сосредоточить в регионе еще больше кораблей, усилить оборону, расширить разведывательную активность и, скорее всего, нанести новые удары по иранским средствам, способным угрожать проливу. Даже внутри администрации признают: до запуска такой схемы могут пройти недели. А недели в подобной войне - это уже не тактическая пауза, а окно для новых потрясений.

Субботний призыв Трампа к пяти государствам направить корабли в регион стал важным сигналом. Впервые он столь открыто продемонстрировал стремление собрать более широкую коалицию против Ирана. Но здесь Белый дом столкнулся с очевидной политической неловкостью. Помощь запрашивается у союзников, которых практически не вовлекали в принятие решения о вступлении в войну. Более того, еще недавно Трамп фактически давал понять, что позднее участие партнеров ему не нужно. Теперь же выясняется, что без внешней поддержки ни удержать пролив, ни стабилизировать региональную ситуацию будет крайне трудно.

Это особенно показательно на фоне срочной переброски дополнительных сил. Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, прибыл в Вашингтон для обсуждения стратегии и необходимости новых ресурсов. Вскоре стало известно, что около 2500 морских пехотинцев на борту трех кораблей прервали миссию в Индо-Тихоокеанском регионе и направляются на Ближний Восток. Формально их задачи не раскрываются. Но сам набор возможных миссий говорит о многом: либо обеспечение безопасности пролива, либо участие в более сложных наступательных действиях, вплоть до возможной операции против острова Харк. Иначе говоря, Вашингтон не сокращает горизонт войны, а постепенно расширяет его.

Но пока США наращивают военное присутствие, Иран отвечает несимметрично - и, как показывает практика, весьма болезненно. За годы после кибератаки на ядерную программу Ирана Тегеран создал собственный мощный киберпотенциал. Теперь этот ресурс приведен в действие. Удары идут не только по Израилю, но и по американским целям. В этом смысле война начинает приобретать знакомые черты современного конфликта: фронт размывается, линия соприкосновения исчезает, а поле боя переносится в логистику, энергетику, корпоративную инфраструктуру и гражданскую среду.

Особенно тревожным выглядит и другой процесс - постепенное проникновение последствий войны уже на американскую территорию. Серия атак и инцидентов внутри США, даже при всей неясности доказательной базы и мотивации исполнителей, меняет восприятие конфликта. Пока война далека, ее можно представить как геополитическую операцию. Когда же она начинает отзываться внутри самой Америки - в университетах, религиозных центрах, городах, компаниях, - политическая цена участия становится совсем иной.

Новые трения с Израилем

Еще в дни, предшествовавшие войне, в израильском руководстве существовало представление, что мощный первый удар по Ирану, особенно если он затронет вершину режима, может спровоцировать быстрое внутреннее восстание. Судя по всему, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сумел убедить в этой логике и Трампа. Именно поэтому в первоначальных обращениях американского президента к иранцам звучала почти прямолинейная мысль: после удара заберите страну у нынешней власти.

С самого начала этот расчет выглядел скорее политическим желанием, чем реалистичным сценарием. Прошедшие две недели показали: ожидаемого внутреннего взрыва не произошло. На улицах Тегерана были заметны прежде всего провластные акции, подпитываемые войной, национальной мобилизацией и ошибками американских ударов, включая смертоносные атаки по гражданским объектам. И теперь, похоже, сам Трамп уже не так уверен в том, что фактор уличного протеста способен изменить ход событий.

В одном из интервью он фактически признал суровую реальность: структуры, связанные с "Басидж" и Корпусом стражей исламской революции, будут просто убивать тех, кто рискнет выступить против власти. Эта оговорка важна. Она означает, что в Вашингтоне начинают избавляться от одного из ключевых самообманов первых дней войны - от иллюзии, будто внешний удар автоматически запускает внутренний крах режима.

Именно на этом фоне все заметнее проступают различия между подходами США и Израиля. По словам осведомленных источников, и Трамп, и американские военные предупреждали израильскую сторону от ударов по крупным нефтехранилищам под Тегераном, опасаясь, что это подтолкнет Иран к масштабным ответным атакам по энергетической инфраструктуре всего региона. Но израильское руководство, судя по всему, сделало иной выбор.

Удар был нанесен, начались гигантские пожары, последовал скачок цен на нефть. Внутри Белого дома укрепилось мнение, что Нетаньяху стремился не только к военному, но и к мощному визуально-психологическому эффекту: показать Тегеран в клубах черного дыма как символ слабости и разрушения режима. Но ставка на эффектную картинку обернулась вполне материальными последствиями. Ответом стали новые иранские удары беспилотниками по энергетическим объектам в Саудовской Аравии и ОАЭ, а затем и остановка погрузки нефти в Фуджейре - одном из ключевых экспортных терминалов региона.

Это уже не вопрос тактики, а вопрос различия стратегических горизонтов. Для администрации Трампа критически важно не допустить окончательного срыва глобальных энергетических рынков и разрастания войны в бесконтрольный региональный пожар. Для Нетаньяху, напротив, логика момента может выглядеть иначе: если Иран ослаблен, нужно наносить удары по всей его системе влияния, включая ливанское направление и "Хезболлу". Отсюда и новое напряжение вокруг Ливана. В Вашингтоне такие действия воспринимаются как опасное распыление сил и дополнительный фактор эскалации. В Иерусалиме - как редкое стратегическое окно, которое нельзя упускать.

Формально обе стороны продолжают подчеркивать полную координацию и тесное сотрудничество. Но за дипломатическими формулами уже проступает куда более сложная реальность. США и Израиль по-прежнему находятся в одном военном лагере, однако их понимание приемлемого риска, желаемого результата и темпа дальнейшей эскалации начинает расходиться.

При этом Трамп поддерживает почти ежедневный контакт с Нетаньяху и одновременно активно консультируется с арабскими лидерами, прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. По словам источников, сигнал, который он получает от саудовской стороны, звучит предельно жестко: Иран нужно продолжать ломать силой. По сути, это все та же старая региональная формула, хорошо знакомая Вашингтону еще со времен короля Абдаллы: если угроза исходит из Тегерана, ее нельзя просто сдерживать, ее нужно отсекать у корня.

Но именно здесь и возникает главный вопрос всей войны. Легко говорить о необходимости добить противника, пока последствия не становятся глобальными. Гораздо труднее делать это тогда, когда горят нефтяные терминалы, замирает судоходство, растут цены, множатся кибератаки, а война начинает возвращаться рикошетом уже в саму Америку.

В итоге проблема для президента США Трампа заключается не только в том, можно ли вновь открыть Ормузский пролив. Проблема в том, что пролив стал символом всей этой войны. США могут уничтожать ракеты, корабли, штабы и базы. Но они пока не могут уничтожить саму способность Ирана превращать ограниченную силу в глобальный кризис. А значит, вопрос стоит уже шире: не как открыть пролив, а как выйти из войны, в которой даже ослабленный противник все еще сохраняет право на последний, самый болезненный ход.

Следующие решения Трампа: остров Харк и ядерное хранилище

В самом начале конфликта президент США Трамп говорил, что война, по его расчетам, может занять от четырех до шести недель. В Белом доме и сейчас утверждают, что этот прогноз в целом сохраняется. А это значит, что боевые действия, скорее всего, будут продолжаться и в тот момент, когда в конце марта Трамп отправится в давно анонсированную поездку в Китай, которая изначально задумывалась как саммит по торговле, тарифам и архитектуре безопасности в Азии.

Теперь, однако, почти не остается сомнений: главной темой пекинской встречи станет уже не торговля как таковая, а война. И не только потому, что она меняет весь баланс сил на Ближнем Востоке, но и потому, что она стремительно превращается в инструмент глобального экономического давления. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин, опираясь на контроль Китая над критически важными редкоземельными минералами и магнитами, сумел заставить Трампа отступить в тарифном противостоянии. Теперь ситуация разворачивается зеркально. Если война пойдет по сценарию Вашингтона, Трамп может получить в руки рычаг, способный влиять уже на нефтяные потоки, питающие китайскую промышленность, причем не только из Венесуэлы, но и, в зависимости от исхода кампании, из Ирана.

Для Пекина это не абстрактный вопрос. Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, а поставки из Ирана занимают заметное место в структуре его морского импорта. Поэтому исход нынешней войны становится для китайского руководства не внешним кризисом, а фактором собственной энергетической устойчивости. Иными словами, к моменту встречи в Пекине Трамп и Си будут говорить уже не просто о торговых дисбалансах, а о том, кто и в какой степени способен влиять на мировые сырьевые артерии.

Но прежде чем этот разговор состоится, Трампу предстоит принять два, возможно, самых тяжелых решения за всю войну: идти ли на силовой захват острова Харк и отдавать ли приказ об операции против хранилища ядерных материалов, где, как считается, сохраняется значительный объем урана, обогащенного почти до оружейного уровня.

Эти две цели принципиально различны и по военной логике, и по политическим последствиям.

Остров Харк - цель открытая, географически понятная и с точки зрения классической военной силы относительно досягаемая. Он расположен на северной оконечности Персидского залива и играет ключевую роль в системе иранского нефтяного экспорта. С военной точки зрения его захват выглядел бы как демонстрация прямого американского контроля над важнейшим экономическим нервом Ирана. Но именно в этой кажущейся простоте и скрыта опасность.

Взять остров - не значит удержать его безболезненно. Любой оккупационный контингент немедленно превратится в мишень для остатков Корпуса стражей исламской революции, ударов с побережья, атак малых судов, диверсий на трубопроводах и постоянного изматывающего давления. Иначе говоря, операция, которая на карте может выглядеть как ограниченный морской эпизод, в реальности способна быстро перерасти в затяжное удержание уязвимого плацдарма. А это уже именно тот тип военного присутствия, против которого предупреждала политическая база Трампа и который сам он когда-то обещал больше никогда не повторять.

Однако соблазн для Белого дома очевиден. Успешный захват Харка означал бы фактический контроль над главным экспортным клапаном иранской экономики. Для Трампа это был бы не просто военный успех, а стратегический рычаг удушения: возможность держать под давлением финансовую систему Ирана, ограничивать его нефтяные доходы и диктовать условия с позиции силы. Поэтому вопрос о Харке - это не просто вопрос тактики. Это вопрос о том, готов ли Трамп променять свое обещание не ввязываться в долгие войны на шанс получить максимальный инструмент давления.

Совсем иной по природе является возможная операция по захвату ядерного топлива. Если Харк - это проблема удержания территории, то ядерное хранилище - проблема предельного риска, где цена ошибки может оказаться катастрофической.

По имеющимся данным, основная часть урана, обогащенного до 60 процентов, хранится глубоко под землей, в туннельной системе в Исфахане. Речь идет о материале, который еще не является готовым оружием, но уже находится опасно близко к порогу, за которым технологический переход к военному применению становится вопросом политического решения и времени. Сам по себе этот материал компактен, но именно это и делает задачу одновременно пугающе конкретной и исключительно опасной.

Проблема в том, что добраться до этих туннелей крайне трудно. После прошлогодних ударов часть входов была разрушена, многие участки оказались завалены, доступ осложнен. Разведка может утверждать, что не наблюдает признаков вывоза материала, но отсутствие признаков не делает сам объект более доступным. Для сил специальных операций это означало бы выбор между двумя одинаково опасными сценариями: либо тайное проникновение с расчетом на стремительный доступ и эвакуацию, либо вход под прикрытием крупной военной группировки с перспективой многодневной, а возможно, и многонедельной операции по осторожному извлечению контейнеров.

И здесь уже начинается зона, где война перестает быть обычной военной кампанией. Любая ошибка при обращении с этим материалом чревата последствиями, выходящими далеко за рамки боестолкновения. Повреждение контейнеров, контакт с влагой, нарушение условий хранения - все это способно вызвать одновременно токсическую и радиационную угрозу. Более того, неправильное размещение извлеченного материала создает риск критической реакции. Иначе говоря, речь идет об операции, где спецназ должен действовать одновременно как штурмовая группа, инженерное подразделение и ядерно-техническая команда. Подобные миссии красиво смотрятся в политической риторике, но в реальности относятся к числу самых сложных из тех, что вообще может планировать государство.

Срочность этого вопроса в Вашингтоне, судя по всему, объясняют еще и другим обстоятельством. В Белом доме опасаются, что Корпус стражей исламской революции, оказавшись в куда более отчаянном положении, чем раньше, может рассматривать сам факт сохранения этого топлива на иранской территории как последний стратегический козырь. Не обязательно для немедленного создания оружия, а как инструмент шантажа, затягивания войны и принуждения США к осторожности. В таком случае ядерный материал становится уже не только технологическим активом, но и политическим заложником всей кампании.

Именно поэтому выбор, стоящий перед президентом США Трампом, носит столь мучительный характер. Захват Харка сулит стратегический контроль, но грозит втягиванием в оккупационную логику. Удар по ядерному хранилищу обещает устранение одной из главных угроз, но сопряжен с риском операции почти запредельной сложности. Один вариант ведет к затяжному военному присутствию. Другой - к мгновенному скачку ставок, где любое просчетное движение может обернуться не просто неудачей, а катастрофой.

Когда Трамп говорит, что решение пока не принято и что Белый дом "даже близко к нему не подошел", это звучит не как дипломатическая пауза, а как косвенное признание масштаба тупика. Война, которую в первые дни пытались представить как стремительную операцию по принуждению Ирана, все больше превращается в конфликт, где каждый следующий шаг опаснее предыдущего. И чем дольше Вашингтон тянет с окончательным выбором, тем очевиднее становится: до реального завершения этой войны, возможно, еще очень далеко.