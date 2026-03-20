https://news.day.az/society/1823341.html
В Нефтчале автомобиль упал в канал, есть погибшие
В Нефтчалинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром на территории села Рамазанлы автомобиль марки Nissan (99-TE-303), в котором находились жители села Газахбереси Манафлы Реван Вюсал оглу (2009 г.р.) и его брат Манафлы Али Вюсал оглу (2011 г.р.), потерял управление и упал в канал.
Братья скончались на месте происшествия.
Их тела были извлечены из воды и переданы по назначению.
По факту проводится расследование.
