В Нефтчалинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром на территории села Рамазанлы автомобиль марки Nissan (99-TE-303), в котором находились жители села Газахбереси Манафлы Реван Вюсал оглу (2009 г.р.) и его брат Манафлы Али Вюсал оглу (2011 г.р.), потерял управление и упал в канал.

Братья скончались на месте происшествия.

Их тела были извлечены из воды и переданы по назначению.

По факту проводится расследование.