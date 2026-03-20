В Агдамской Джума-мечети совершен праздничный намаз

В Агдамской Джума-мечети был совершен праздничный намаз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, проведение подобных религиозных обрядов в мечети, которая в годы оккупации на протяжении многих лет серьезно пострадала, рассматривается как важный показатель восстановления жизни в регионе.

Участники праздничного намаза молились о единстве, солидарности и мире. Во время намаза также почтили память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность страны.

Отметим, что в рамках масштабных работ по восстановлению и реконструкции в Агдаме, который серьезно пострадал в период карабахского конфликта, мечеть также была капитально отремонтирована. В настоящее время религиозный памятник полностью восстановлен и открыт для верующих.