Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Мухаммадом Шахбазом Шарифом

20 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга со священным праздником Рамазан, пожелали нашим народам процветания и новых успехов.

Президент Азербайджана и Премьер-министр Пакистана выразили удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.

В ходе телефонного разговора была затронута сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке, подчеркнута необходимость скорейшей деэскалации политическими средствами.