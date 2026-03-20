Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Мухаммадом Шахбазом Шарифом
20 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга со священным праздником Рамазан, пожелали нашим народам процветания и новых успехов.
Президент Азербайджана и Премьер-министр Пакистана выразили удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.
В ходе телефонного разговора была затронута сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке, подчеркнута необходимость скорейшей деэскалации политическими средствами.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре