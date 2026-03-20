Пять лучших кроссоверов 2026 года

Consumer Reports перечислил пять лучших новых кроссоверов. Американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг лучших новых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников. Все пять моделей-победителей представляют японский и европейский автопром, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Лидером в классе субкомпактных кроссоверов по американской классификации стал Subaru Crosstrek. Базовая версия этой машины оснащается с 2,5-литровым оппозитным мотором мощностью 180 л.с., работающим в паре с вариатором. Ее главные преимущества - симметричный полный привод уже в базовом оснащении, высокая надежность и хорошая.

Subaru Forester с той же силовой установкой занял второе место в сегменте компактных кроссоверов, а на первом расположился гибридный Forester с силовой установкой суммарной мощностью 194 л.с. и средним расходом топлива на уровне 6,7 л на 100 км.

Единственный трехрядный кроссовер в списке - Toyota Grand Highlander. Модель, появившаяся в 2024 году, стала вторым по продажам автомобилем Toyota в США после RAV4. На американском рынке автомобиль предлагается с турбомотором 2.4 на 265 л.с. и гибридной силовой установкой. Ее максимальная мощность в версии Hybrid Max - 362 л.с.

В премиум-сегменте Lexus NX получил высокие оценки за управляемость и надежность. Его гибридная версия на первой строчке рейтинга в своем рыночном сегменте. Немецкий BMW X5, как отмечает издание, "остается одним из лучших люксовых внедорожников, которые они когда-либо тестировали". Бензиновая версия с рядной "турбошестеркой" 3.0 (375 л.с.) набрала высший балл в своем классе.