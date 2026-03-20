Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан! Да примет Аллах ваши молитвы и пост, дарует каждому здоровье и счастье, мир и спокойствие нашей планете!".