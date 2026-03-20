В мечети Тезепир совершили праздничный намаз

В связи с завершением месяца Рамазан в мечети Тезепир был совершен праздничный намаз.

Как сообщает Day.Az, намаз был совершен под руководством председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Отметим, что сегодня в мечети Аждарбей праздничный намаз был совершен в 08:00.

Тысячи людей пришли в мечети, совершили намаз и прочитали молитвы.

После этого верующие поздравили друг друга с праздником.