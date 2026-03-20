Аллахшукюр Пашазаде примет участие в похоронах Илии II

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Как сообщает Day.Az, об этом Аллахшукюр Пашазаде заявил журналистам после праздничного намаза.

Он отметил, что накануне посетил посольство Грузии: "Там я выразил соболезнования. Илия II был моим другом. В вопросе Армении он был на моей стороне. Да упокоит Аллах его душу".

