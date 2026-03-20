Иранские военные заявили об успешной атаке на базу США в ОАЭ

Иранские военнослужащие поразили американскую военную базу Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает гостелевидение Исламской Республики (IRIB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ходе 66-го этапа операции "Правдивое обещание - 4" против Израиля и США мы успешно поразили цели в Иерусалиме, Хайфе и на базе США Ад-Дафра", - говорится в сообщении.

По данным Вооруженных сил Ирана, в ходе ударов были использованы "сверхтяжелые" ракеты Khorramshar, Qadr и Emad.