Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо
В Тбилиси состоялась церемония жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, в которых примут участие 386 спортсменов из 51 страны, Азербайджан будет представлен 11 дзюдоистами в семи весовых категориях.
Квалификационный раунд начнется завтра в 10:00, а финальный стартует в 17:00. Соревнования завершатся 22 марта.
Определились первые соперники представителей Азербайджана:
Мужчины
66 кг, 1/32 финала
Туран Байрамов - Килиан Ноэль (Франция)
66 кг, 1/16 финала
Рашад Йелькиев - Йохем ван Хартен (Нидерланды)
73 кг, 1/32 финала
Кямран Сулейманов - Рей Маринкс (Бельгия)
73 кг, 1/16 финала
Хидаят Гейдаров - Зелемхан Батчаев (Бельгия)
+100 кг, 1/8 финала
Джамал Гамзатханов - с победителем пары Саба Кардава (Грузия) / Лоссени Коне (Германия)
Кянан Насибов - с победителем пары Еламан Ергалиев (Казахстан) / Гела Заалишвили (Грузия)
Женщины
48 кг, 1/16 финала
Кенюль Алиева - Мишель Алтаншагай (Монголия)
52 кг, 1/8 финала
Лейла Алиева - Гефен Примо (Израиль)
70 кг, 1/16 финала
Сюдабя Агаева - Нино Гулбани (Грузия)
Айтадж Гардашханлы - Ширинджон Юлдошова (Узбекистан)
+78 кг, 1/8 финала
Мадина Каисинова - Эрика Симонетти (Италия)/
