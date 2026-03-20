Астрономы зафиксировали аномальное слияние черных дыр

Международная группа астрономов зафиксировала редкое космическое событие - слияние двух чёрных дыр, которое, возможно, сопровождалось вспышкой рентгеновского и гамма-излучения.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters. 25 ноября 2024 года детекторы гравитационных волн LIGO-Virgo-KAGRA зарегистрировали сигнал от столкновения двух чёрных дыр на расстоянии около 4,2 млрд световых лет от Земли. Образовавшийся объект оказался примерно в 150 раз массивнее Солнца.

Спустя около 11 секунд телескопы зафиксировали вспышку из той же области неба. Учёные считают вероятность случайного совпадения крайне низкой.

Обычно такие слияния считаются "тёмными", так как не сопровождаются световым излучением. По одной из версий, столкновение могло произойти внутри аккреционного диска сверхмассивной чёрной дыры в активном ядре галактики. В этом случае образовавшийся объект мог начать активно поглощать вещество, что и вызвало яркую вспышку.

Учёные отмечают, что эта гипотеза пока требует дополнительных наблюдений и подтверждений.