В США появится монета с изображением Трампа. Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, монета из 24-каратного золота станет частью серии к 250-летию США, будет коллекционной и не предназначенной для обращения. Дизайн основан на официальной фотографии Трампа из Национальной портретной галереи в Вашингтоне.
В США появится монета с изображением Трампа
В США появится монета с изображением Трампа.
Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, монета из 24-каратного золота станет частью серии к 250-летию США, будет коллекционной и не предназначенной для обращения.
Дизайн основан на официальной фотографии Трампа из Национальной портретной галереи в Вашингтоне.
Исторически изображения действующих президентов на памятных монетах встречались и ранее. Так, в 1926 году профиль президента-республиканца Калвина Кулиджа был нанесен на помятную монету, посвященную 150-летию США.
