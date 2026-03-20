В США появится монета с изображением Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, монета из 24-каратного золота станет частью серии к 250-летию США, будет коллекционной и не предназначенной для обращения.

Дизайн основан на официальной фотографии Трампа из Национальной портретной галереи в Вашингтоне.

Исторически изображения действующих президентов на памятных монетах встречались и ранее. Так, в 1926 году профиль президента-республиканца Калвина Кулиджа был нанесен на помятную монету, посвященную 150-летию США.