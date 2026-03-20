Цена азербайджанской нефти приблизилась к 123 долларам

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 4,91 доллара США, или 4,2% и составила 122,70 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 6,25 доллара США или 5,55%, и составила 118,78 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 4,45 доллара США или 5,44% по сравнению с предыдущим показателем и составила 86,22 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 4,91 доллара США или 4,36% по сравнению с предыдущим показателем и составила 117,44 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.