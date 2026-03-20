NASA может усилить роль SpaceX в лунной миссии

NASA планирует пересмотреть планы высадки на Луну и сократить роль Boeing в программе, усилив участие SpaceX.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, ключевую роль в миссии может получить ракета Starship, которая будет отвечать за доставку астронавтов на орбиту Луны.

Ранее предполагалось, что ракета Space Launch System должна была отправить к Луне экипаж из четырёх человек на борту пилотируемого корабля Orion, созданного Lockheed Martin. После выхода на лунную орбиту к кораблю должен был пристыковаться посадочный модуль Starship, который затем доставил бы астронавтов на поверхность Луны.

Теперь, по данным источников, NASA намерена перераспределить роли в миссии, сделав Starship более ключевым элементом лунной программы.