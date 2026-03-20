Свыше 2800 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Продолжается эвакуация из Ирана граждан как Азербайджана, так и других стран.

Как сообщает Day.Az, с 28 февраля 08:00 до 20 марта 10:00 из Ирана были эвакуированы в общей сложности 2853 человека, включая граждан разных государств.

В частности, были эвакуированы 720 граждан Китая, 470 - Азербайджана, 323 - России, 195 - Бангладеш, 184 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 122 - Индии, 72 - Омана, 68 - Индонезии, 49 - Ирана, 44 - Италии, 28 - Алжира, 26 - Испании, 23 - Германии, 20 - Канады, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Грузии, 14 - Узбекистана, по 13 - Польши, Швейцарии и Нигерии, по 12 - Венгрии и Бахрейна, по 11 - Казахстана и Мексики, по 10 - Великобритании, Беларуси, Болгарии и Конго, 9 - США, по 8 - Бразилии и Судана.

Также в списке значатся по 6 граждан Словакии, Бельгии, Румынии и ОАЭ; по 5 - Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии и Греции; по 4 - Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 - Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Киргизии, Кипра и Словении.

Кроме того, по одному гражданину Туниса, ЮАР, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканы эвакуированы из Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.