В Баку обрушился канализационный коллектор, некоторые дома затопило

В Хатаинском районе Баку из-за обрушения канализационного коллектора затопило дома.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что на улице Зейтун в Хатаинском районе в результате обрушения канализационного коллектора затоплены подвалы некоторых домов и прилегающие дворовые территории.

Сообщается, что для откачки воды и ликвидации последствий на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по откачке воды из затопленных территорий и принимаются другие меры безопасности.