В Баку обрушился канализационный коллектор, некоторые дома затопило - ВИДЕО
В Хатаинском районе Баку из-за обрушения канализационного коллектора затопило дома.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).
Отмечается, что на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что на улице Зейтун в Хатаинском районе в результате обрушения канализационного коллектора затоплены подвалы некоторых домов и прилегающие дворовые территории.
Сообщается, что для откачки воды и ликвидации последствий на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по откачке воды из затопленных территорий и принимаются другие меры безопасности.
