Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

0 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, во время беседы обсуждались вопросы сотрудничества, вытекающие из стратегического партнёрства двух стран, а также ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке.

Стороны выразили глубокую озабоченность по поводу дальнейшего обострения напряжённости в регионе, подчеркнув, что военная эскалация представляет серьёзную угрозу не только региональной, но и глобальной стабильности. Было отмечено значение активизации усилий по восстановлению мира и стабильности.

Министры также обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и праздника Новруз, пожелав укрепления единства и сотрудничества между народами двух стран.

Кроме того, стороны обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.