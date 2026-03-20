Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в целом погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах возможен слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Как сообищили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службы, температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90 %.
В районах Азербайджана погода также ожидается в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны осадки. В горных районах есть вероятность снега. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем - 10-15° тепла.
